Президент Чехии не считает размещение войск в Украине нарушением международных норм

Президент Чехии Петр Павел убежден, что если войска НАТО будут осуществлять поддержку непосредственно на территории Украины, это не будет нарушать никаких международных норм. Об этом Павел заявил в интервью Чешскому телевидению, сообщает Европейская правда.

По словам чешского президента, необходимо четко различать развертывание боевых войск и возможное привлечение войск к определенной "вспомогательной" деятельности, в которой НАТО уже имеет опыт.

"Следует помнить, что после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, которая по сути была агрессией, хотя и в гораздо меньших масштабах, чем сегодня, на территории Украины действовала тренировочная миссия НАТО, которая в свое время включала более 15 стран и насчитывала около 1000 человек" , – напомнил Павел.

Он отметил, что с точки зрения международного права и Устава ООН "ничто не мешало бы войскам стран-членов НАТО" помогать на территории Украины.

На вопрос, поддержал бы он привлечение войск НАТО для непосредственной поддержки Украины на ее территории, Павел ответил, что не исключает дискуссии по этому вопросу.

"Если бы мы могли договориться с союзниками, что, например, вместо того, чтобы тренировать украинских солдат на территории стран-членов НАТО и перебрасывать тысячи военных, скажем, в Польшу или Чехию, было бы гораздо логичнее перебросить несколько десятков инструкторов на украинскую территорию и там тренировать украинских солдат" , – сказал он.

На прошлой неделе Павел на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что Европа не должна ограничивать свои возможности для поддержки Украины, которая борется против российской агрессии.

Сам Макрон перед этим заявлял, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.