Байден за сутки собрал $10 млн на кампанию после обращения к Конгрессу

Предвыборная кампания президента США Джо Байдена за сутки собрала 10 миллионов долларов после обращения в Конгрессе "О состоянии дел в государстве" на прошлой неделе.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Европейская правда.

По словам менеджера кампании Байдена Джули Чавес Родригес, это самый большой сбор за 24 часа.

Кампания сообщила, что сбор средств на местах достиг рекордных уровней за последние четыре месяца, показывая рекорд почасового сбора средств в интернете три часа подряд во время выступления президента в Конгрессе, информирует NBC News.

Этот рост сбора средств значителен, учитывая, что кампания Байдена и его партийные структуры демократов собрали более 42 миллионов долларов за весь январь.

Часовая речь президента в Конгрессе, в которой он раскритиковал своего будущего конкурента на выборах Дональда Трампа, стала неофициальным стартом его кампании после того, как кандидат от республиканцев расчистил себе путь к номинации на праймериз в "супервторник".

Ранее сообщалось, что предвыборная кампания Байдена запускает новую телевизионную рекламу, высмеивающую его возраст, как часть его 30-миллионной кампании по размещению рекламы.

Перед этим президент США отказался обещать, что примет участие в дебатах с будущим кандидатом на выборах от республиканцев Дональдом Трампом, заявив, что это будет зависеть от действий его вероятного оппонента.