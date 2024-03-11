В РФ два беспилотника упали на территорию арсенала с боеприпасами - Astra

Два беспилотника упали на территорию арсенала с боеприпасами в посёлке Котлубань Волгоградской области РФ в ходе массовой атаки в ночь на 8 марта.

Об этом сообщает﻿ Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источники.

Ранее в Минобороны отчитались, что в ночь на 8 марта над Волгоградской областью были сбиты 15 беспилотников.

Как выяснило издание, два из них упали на территорию войсковой части 57229/51 в посёлке Котлубань (бывшая 92921). Один беспилотник после падения взорвался. Предварительно, пострадавших нет. О разрушениях также неизвестно.

Воинская часть 57229/51, согласно открытым данным, является крупным арсеналом комплексного хранения боеприпасов. По данным сервиса Wikimapia, здесь расположен арсенал Главного ракетного артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ.

24 ноября 2023 года беспилотник уже падал на территорию этой же войсковой части, сообщала ASTRA, пострадавших и разрушений не было. 16 ноября эту же войсковую часть также атаковал беспилотник, в результате чего сгорел склад с боеприпасами мелкого стрелкового оружия. По данным канала, с территории в/ч тогда эвакуировали 630 человек.