В "ЛНР" стартуют незаконные выборы президента РФ
На оккупированной территории Луганской области проходит нелегитимное голосование по случаю выборов президента Российской Федерации. Об этом написал в фейсбуке глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
"Четыре дня в так называемой "ЛНР" продлится досрочное голосование за президента РФ. Сообщается, что такую форму волеизъявления организовали для проживающих в отдаленных от помещений для голосования местах, транспортное сообщение с которыми осложнено или отсутствует", — сообщил он.
Лысогор подчеркнул, что даже при отсутствии связи избирательные комиссии на оккупированной территории Луганщины уже получили необходимое количество бюллетеней и "каким-то образом отправились в эти отдаленные места".
"Утром должны приступить к поиску жителей по улицам" , - добавил глава Луганской ОВА.