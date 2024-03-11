В "ЛНР" стартуют незаконные выборы президента РФ

На оккупированной территории Луганской области проходит нелегитимное голосование по случаю выборов президента Российской Федерации. Об этом написал в фейсбуке глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

"Четыре дня в так называемой "ЛНР" продлится досрочное голосование за президента РФ. Сообщается, что такую форму волеизъявления организовали для проживающих в отдаленных от помещений для голосования местах, транспортное сообщение с которыми осложнено или отсутствует" ﻿, — сообщил он.

Лысогор подчеркнул, что даже при отсутствии связи избирательные комиссии на оккупированной территории Луганщины уже получили необходимое количество бюллетеней и "каким-то образом отправились в эти отдаленные места".