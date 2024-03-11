В Украине ограничивали "зеленую" энергетику из-за профицита в энергосистеме

Из-за профицита в энергосистеме Украины в воскресенье ограничивали генерацию из возобновляемых источников энергии – солнечных электростанций.

Об этом сообщили в министерстве энергетики Украины.

"Из-за благоприятных погодных условий и активного производства электроэнергии солнечными станциями по команде диспетчера НЭК "Укрэнерго" в воскресенье вновь применялось ограничение генерации ВИЭ с 9:31 до 16:30 мощностью 2226 МВт" , - отметили в министерстве.

Сегодня дефицит электроэнергии также не ожидают.

В аварийный ремонт был выведен блок теплоэлектростанции (ТЭС). В резерве – 10 блоков и 2 корпуса теплоэлектростанций, которые будут задействованы в случае необходимости, сообщили в Минэнерго.

В понедельник прогнозируется импорт электроэнергии – 2553 МВт*ч. Также запланирован экспорт в Польшу, Румынию, Словакию, Молдову и Венгрию – до 5298 МВт*ч.