Bild назвал страны, у которых Чехия могла купить боеприпасы для Украины

По данным издания Bild Чехия могла приобрести 800 тыс. артиллерийских боеприпасов для Украины в Южной Корее, Южно-Африканской Республике и Турции, сообщает Новое время.

Официально страны-поставщики снарядов для Украины не называются. Однако издание предполагает, что это могут быть государства, которые заняли нейтральную позицию относительно войны РФ против Украины или не выступали против Москвы открыто.

Впервые о возможности приобрести для Украины 800 тыс. снарядов заявил президент Чехии Петр Павел 17 февраля. Он заявил, что нашел полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 000 — калибра 122 миллиметра. Павел не назвал страны, которые согласны продать снаряды. К его инициативе присоединился ряд европейских государств.

Представитель украинского силового блока сообщил NV, что снаряды планируют приобрести из Южной Кореи и из ЮАР. Стоимость контракта составляет около $2 млрд.

7 марта стало известно, что союзники собрали всю необходимую сумму для закупки снарядов.

10 марта Павел объявил о приобретении 800 тыс. артиллерийских снарядов для Украины у третьих стран и заявил, что они могут быть переданы в течение нескольких следующих недель.

Украина столкнулась со значительным снарядным голодом из-за задержки помощи от США и невозможности быстро нарастить производство боеприпасов в Европейском Союзе.