"Морской коридор" для гумпомощи из Кипра в Газу все еще не запустили

Морской коридор гуманитарной помощи между Кипром и Газой не начал работать несмотря на ожидания, что он откроется в субботу или в воскресенье, сообщает Европейская правда.

Отмечают, что судно с 200 тоннами продовольствия для борьбы с голодом осталось в воскресенье вечером в порту Кипра.

Представитель правительства Кипра Константинос Летимбиотис заявил, что точное время отплытия судна не обнародуют из "соображений безопасности". Позже сообщалось, что из-за "технических трудностей" судно может отплыть не раньше утра понедельника, но до сих пор обновления информации не было.

Задержка с отправкой судна подчеркивает сложность доставки гуманитарной помощи в Газу нетрадиционными способами из-за мелководья прибрежных вод и нехватки функционирующих портов.

В пятницу президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ожидает, что морской коридор помощи начнет работать между Кипром и Газой в субботу-воскресенье, 9 или 10 марта.

Ранее президент США Джо Байден поручил американским военным создать временный порт на побережье Газы, чтобы облегчить гуманитарный кризис в секторе, где Израиль проводит военную операцию против террористической группировки ХАМАС.