ВСУ объяснили, почему ТЦК вручают повестки мужчинам с инвалидностью

Если военнослужащие территориальных центров комплектования (военкоматов) раздают повестки гражданам с инвалидностью, то они могут не знать о состоянии здоровья человека. Ссылаясь на информацию оперативного командования "Север", сообщает Лига.net.

Военные заявляют, что вручение повесток мужчинам с инвалидностью является распространенной претензией к ТЦК.

Отмечается, что если мужчина получил инвалидность после приписки к военкомату или вообще не стоит на воинском учете, то там о его здоровье могут попросту не знать.

В командовании указали, что такие случаи регламентируются постановлением министра обороны от 2022 года, где указано, что в случае изменения персональных данных военнообязанные должны сообщить об этом в ТЦК на протяжении семи дней.