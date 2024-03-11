В Кремле прокомментировали "план" Трампа по завершению войны

По словам спикера российского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова, в Кремле видели информацию о «мирном плане» бывшего президента США Дональда Трампа по Украине, но «без деталей его содержания». Об этом информировало российское пропагандистское агентство РИА Новости, сообщает Новое время.

«Да, мы видели, но нам нечего сказать, потому что там никаких деталей не приводится. Непонятно, что это может быть за план, поэтому чего-то конкретного здесь сказать не представляется возможным» , — заявил Песков.

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Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи с Дональдом Трампом, заявил, что тот имеет «достаточно детальные планы» завершения войны в Украине.

По его словам, тот не собирается выделять на борьбу с российской агрессией в Украине «ни одной копейки».