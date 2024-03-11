Экс-спикера МИД Украины назначили генеральным консулом в Торонто
Бывший спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко стал генеральным консулом Украины в канадском Торонто.
"Новый раздел. Новая ответственность. Новые возможности продвигать интересы Украины и украинцев и приближать победу", – написал он.
Перед этим Николенко сообщил, что уходит с должности спикера МИД.
Олег Николенко имеет филологическое образование и был переводчиком английского и арабского языков, а впоследствии - юристом-международником.
В 2008 году прошел конкурс на должность атташе посольства Украины в Ливии. После возвращения в Киев он продолжал заниматься регионом Северной Африки и Ближнего Востока.
Также Олег Николенко в течение пяти лет был спикером Постоянного представительства Украины при ООН в Нью-Йорке. Он был избран на должность вице-председателя комитета ООН по вопросам информации, участвовал в реформировании информационной политики ООН в контексте противодействия пандемии COVID-19.