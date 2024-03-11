Блокада на польской границе: в ГПСУ рассказали о ситуации с очередями

Польские фермеры продолжают усложнять или ограничивать движение для грузовых транспортных средств на границе с Украиной в 5 пунктах пропуска. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, сообщает Украинская правда.

"По состоянию на сейчас польскими фермерами блокируется пять направлений. Потому что, напомню, в ночь с 8 на 9 марта польские фермеры прекратили блокирование направления через пункт пропуска "Краковец-Корчова". За эти последние дни мы видим интенсивность движения именно по этому пункту пропуска достаточно высокая с возможностью пересечения границы в обоих направлениях. Но, конечно, и на этом направлении очередь остается: по состоянию на утро это около 600 грузовиков...

По пяти направлениям, где блокирование движения продолжается или затрудняется движение для грузовых транспортных средств по состоянию на утро в очереди - 1700 грузовиков, больше всего на пункте пропуска "Ягодин" , – сказал он.

Таким образом польские фермеры продолжают затруднять или ограничивать движение для грузовых транспортных средств на направлении пунктов пропуска "Дорогуск-Ягодин", "Зосин-Устилуг", "Долгобичув-Угринов", "Хребенне - Рава-Русская", "Медика-Шегини".

Кроме этого, по информации от польских пограничников, с 9:00 11 марта протестующие не пропускают в Польшу грузовики, которые следуют через пункт пропуска "Угринов". На выезд из Польши заявлялось о пропуске по 4 грузовых автомобиля каждый час.

Также в 9:21 от польской стороны поступила информация, что протестующие перед пунктом пропуска "Зосин-Устилуг" на выезд из Украины не будут пропускать ни одного грузового автомобиля, до какого времени не известно, а на въезд в Украину будут осуществлять пропуск по 6 грузовых автомобилей каждый час.

Кроме этого, по имеющейся информации, с 13 марта протестующие планируют снова возобновить блокирование пункта пропуска "Краковец-Корчова".

По состоянию на полдень 11 марта на всех направлениях движение легковых транспортных средств и автобусов не ограничивается.