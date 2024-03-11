Грузия требует от Киева выдать чиновников времен Саакашвили

Грузия требует от украинских властей выдать чиновников времен Михеила Саакашвили, в частности Зураба Адеишвили, которого Тбилиси пыталось объявить в международный розыск. Об этом говорится в заявлении грузинского правительства, сообщает Европейская правда.

"Прежде всего, для нормализации отношений крайне важно и необходимо, чтобы украинские власти выдали Грузии преступников, которые сейчас занимают высокие должности в ее администрации" , – говорится в сообщении, где отмечают, что считают необходимым высказать позицию после включения Зураба Адеишвили в состав официальной делегации Украины в ЕС и Германии

В заявлении отмечают, что в украинских властях высокие должности занимают лица, находящиеся в розыске или осужденные по разным обвинениям в Грузии.

"В связи с этим, особую обеспокоенность вызывает тот факт, что Зураб Адеишвили занимает должность советника генерального прокурора Украины, а Георгий Лорткипанидзе является заместителем главы Службы контрразведки Украины" , – говорится в сообщении.

Грузинское правительство выразило надежду, что украинские власти пересмотрят решения, "грубо противоречащие духу дружбы между Грузией и Украиной, а также между грузинским и украинским народами".

"Правительство Грузии удивлено решениями, принятыми украинскими властями, которые, как представляется, искусственно убивают клин между двумя исторически дружественными странами и народами" , – отмечается в заявлении.

Ранее посольство Германии в Грузии заявило, что для недопуска в немецкий Бундестаг бывшего министра Грузии Зураба Адеишвили не было никаких законных оснований.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал это "разочарованием" и "несерьезным отношением к грузинскому народу и его проблемам" и сказал, что хочет объяснений по этому поводу от немецких депутатов.

Адеишвили объявили ряд обвинений после смены власти в Грузии в 2012 году, которые он называет политически мотивированными; по трем делам ему приговорили от 2 до 5 лет заключения. В 2015 году Адеишвили получил политическое убежище в Румынии, а в 2021 году отказался от гражданства Грузии. В последние годы он работает в Украине.

Грузинские власти неоднократно пытались объявить Адеишвили в международный розыск.

Лорткипанидзе обвиняют в незаконном пересечении Михаилом Саакашвили государственной границы. В грузинской прокуратуре утверждают, что именно Лорткипанидзе разработал план и маршрут незаконного возвращения экспрезидента на родину.