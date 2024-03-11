В Евросоюзе рассказали, как активизируют украинскую оборонную промышленность
Укрепление оборонно-промышленной базы Украины станет часть обязательств ЕС по обеспечению безопасности Киева. В этом году проведут форум и откроют Офис оборонных инноваций ЕС. Об этом сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
"Нам также необходимо укреплять наше сотрудничество с партнерами, в частности с Украиной и ее мощной и инновационной оборонно-промышленной базой. Посетив недавно украинский завод по производству дронов, я был очень впечатлен",- заявил Боррель.
По его словам, укрепление украинской оборонно-промышленной базы и помощь ей в тесном сотрудничестве с европейской промышленностью станут частью будущих обязательств ЕС по обеспечению безопасности Украины.
"Чтобы стимулировать это сотрудничество, в этом году мы проведем Форум оборонной промышленности ЕС-Украина и откроем в Киеве Офис оборонных инноваций ЕС", - добавил он.
Напомним, Европейская комиссия 5 марта представила первую в истории Европейскую оборонно-промышленную стратегию на уровне ЕС.
Наряду с новой стратегией Еврокомиссия предложила Европейскую программу оборонной промышленности, призванную "перевести от краткосрочных чрезвычайных мер, принятых в 2023 году и заканчивающихся в 2025 году, к более структурированному и долгосрочному подходу для достижения оборонно-промышленной готовности".
Программа мобилизует 1,5 млрд евро из бюджета ЕС на 2025-2027 годы.
В Еврокомиссии также хотят, чтобы Украина приняла участие в предложенных новых схемах по увеличению совместных закупок и производственных мощностей.