В ЕС стало больше украинцев со статусом временной защиты – Евростат

Статус временной защиты в Евросоюзе имели 4,3 млн граждан, покинувших Украину после полномасштабного вторжения РФ, по состоянию на 31 января 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Евростата, сообщает Лига.Бизнес.

На конец ноября 2023 года статус временной защиты в ЕС имели 4,27 млн человек.

Основными странами ЕС, принявшими бенефициаров временной защиты от Украины, были Германия (1,27 млн человек, 29,5% от общего числа в ЕС), Польша (951 560, 22,1%) и Чехия (381 190, 8,9%).

По сравнению с концом декабря 2023 года наибольший абсолютный рост числа бенефициаров наблюдался в Германии (+18 905, +1,5%), Чехии (+8155, +2,2%) и Испании (+2830, + 1,5%).