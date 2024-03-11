Столтенберг заверил в усилении поддержки НАТО Украины

Союзники из Альянса будут продолжать наращивать помощь для Украины, поэтому Путин не добьется успеха на поле боя. Об этом в Брюсселе перед началом церемонии поднятия флага Швеции, ставшей 32-м членом Альянса, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

«Наша поддержка для Украины остается значительной и должна продолжаться. Президент Путин начал эту войну, он может ее завершить сегодня. Но Украина не может этого сделать. Потому что сдача не означает мир. Мы должны продолжать укреплять Украину и показать Путину, что он не достигнет того, к чему стремится на поле боя, но должен сесть за стол переговоров и искать решение, где Украина признается и остается суверенным независимым государством» , - подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что два года назад, когда Путин начал агрессию, он хотел получить меньше НАТО на своих границах и стремился уничтожить Украину. Но получил обратное. НАТО больше и сильнее, а Украина ближе к членству в НАТО, чем когда-либо ранее.

«Мы стоим на стороне украинцев. Союзники продолжают объявлять о предоставлении новой помощи на миллиарды долларов, включая крупнейший пакет от Швеции, содержащий боеприпасы, средства противовоздушной обороны и боевые танки» , - добавил Столтенберг.

Он подчеркнул, что присоединение Швеции – это хорошо для этой страны, а также для безопасности всего Альянса. В ответ на российскую агрессию против Украины НАТО увеличило свое военное присутствие во всем регионе. Обретение членства в НАТО Швеции, обладающей современным военным и оборонным потенциалом, является историческим событием, которое укрепит общую безопасность.