Оккупанты начали активнее штурмовать Новомихайловку - спикер ВСУ

Российская армия начала активнее атаковать Новомихайловку под Марьинкой, а также Старомайорское и Урожайное на Времевском выступе. Об этом заявил спикер Сил обороны Таврийского направления Дмитрий Лыховий в эфире национального телемарафона, сообщает Лига.net.

По его словам, оккупанты подтянули резервы, туда прибыл "свежий" танковый полк с другого направления.

Он отметил, что захватчики хотят продолжать наступать и усиливать давление.

Лыховий заявил, что районы Авдеевки и Марьинки остаются наиболее "горячими".

"Линия фронта остается динамичной, позиции переходят из рук в руки" , — сказал военный.

За сутки в зоне ответственности группировки "Таврия" армия России потеряла 392 человека убитыми и ранеными, 47 единиц техники, четыре склада боеприпасов, а также 352 беспилотника.