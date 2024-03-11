В ВСУ "план к выборам Путина" считают проваленным

Россия до 16 марта хочет захватить территории возле Вербового и Роботиного, которые в прошлом году были деоккупированы Силами обороны, однако реализовать эту задачу ей не удастся, потому что атаки противника носят локальный характер. Об этом в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» сообщил начальник отдела по связям с общественностью ОВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой, сообщает Укринформ.

«За прошедшие сутки общие потери россиян составили во всей операционной зоне ОСУВ «Таврия» в живой силе 392 человека, – это убитыми и ранеными. В военной технике и вооружении – 47 единиц. Это 1 танк, 10 ББМ, 8 артсистем, 1 РСЗО, 1 противотанковый ракетный комплекс, 2 средства ПВО, 21 автомобиль и 3 единицы спецтехники. Кроме того, нейтрализованы или сбиты 352 БПЛА россиян, уничтожены 4 склада боеприпасов и поражены еще 3 важных объекта противника — это командный пункт и блиндажи» , - сообщил Лиховой.

Он отметил, что за прошедшие сутки в операционной зоне ОСУВ «Таврия» количество боевых столкновений составляет более двух третей всех боев по всей линии фронта в Украине.

«Вчера их было 45. Кроме того, противник нанес 35 авиационных ударов, 3 ракетных удара, совершил 1053 обстрела и 90 ударов дронами-камикадзе. На Новопавловском направлении зафиксировано 25 попыток штурмовых действий, на Андреевском - 17, на Ореховском - 3» , - отметил спикер и добавил, что самым горячим остается Новопавловское и Авдеевское направления.

Отвечая на вопрос о ситуации на Ореховском отрезке фронта, в частности в районе Вербового и Роботиного, Лиховой подчеркнул, что российские оккупанты очевидно имеют задачу захватить территории, которые были деоккупированы Силами обороны в прошлом году.