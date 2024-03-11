В ВСУ "план к выборам Путина" считают проваленным
Россия до 16 марта хочет захватить территории возле Вербового и Роботиного, которые в прошлом году были деоккупированы Силами обороны, однако реализовать эту задачу ей не удастся, потому что атаки противника носят локальный характер. Об этом в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» сообщил начальник отдела по связям с общественностью ОВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой, сообщает Укринформ.
«За прошедшие сутки общие потери россиян составили во всей операционной зоне ОСУВ «Таврия» в живой силе 392 человека, – это убитыми и ранеными. В военной технике и вооружении – 47 единиц. Это 1 танк, 10 ББМ, 8 артсистем, 1 РСЗО, 1 противотанковый ракетный комплекс, 2 средства ПВО, 21 автомобиль и 3 единицы спецтехники. Кроме того, нейтрализованы или сбиты 352 БПЛА россиян, уничтожены 4 склада боеприпасов и поражены еще 3 важных объекта противника — это командный пункт и блиндажи», - сообщил Лиховой.
Он отметил, что за прошедшие сутки в операционной зоне ОСУВ «Таврия» количество боевых столкновений составляет более двух третей всех боев по всей линии фронта в Украине.
«Вчера их было 45. Кроме того, противник нанес 35 авиационных ударов, 3 ракетных удара, совершил 1053 обстрела и 90 ударов дронами-камикадзе. На Новопавловском направлении зафиксировано 25 попыток штурмовых действий, на Андреевском - 17, на Ореховском - 3», - отметил спикер и добавил, что самым горячим остается Новопавловское и Авдеевское направления.
Отвечая на вопрос о ситуации на Ореховском отрезке фронта, в частности в районе Вербового и Роботиного, Лиховой подчеркнул, что российские оккупанты очевидно имеют задачу захватить территории, которые были деоккупированы Силами обороны в прошлом году.
«Вероятно, перед ними стоит политическая задача до каких-то сроков захватить территории, которые были деоккупированы украинскими войсками в прошлом году. В принципе, уже есть определенные данные, что россияне хотели реализовать этот свой план до так называемых президентских выборов, которые у них назначены на 16 марта. Однако уже сейчас видно, что противник и в третий раз во время этого нахрапа выдохнулся и этот план им реализовать не удастся, потому что сейчас атаки противника носят локальный характер», - пояснил спикер.