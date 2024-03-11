АМКУ нашел основания для запрета покупки lifecell французским инвестором

Антимонопольный комитет обнаружил основания для запрета на приобретение DVL Telecom, входящей во французскую группу NJJ, контроля над группой "Лайфселл".﻿, сообщает Экономическая правда.

В ведомстве считают, что необходимо проверить отношения контроля самой lifecell и материнской компании Turkcell с лицом, к которому решением Совета национальной безопасности и обороны Украины применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

"При рассмотрении заявлений о приобретении компанией DVL Telecom контроля над группой "Лайфселл" возникла необходимость проверки отношений контроля участников концентрации, в частности группы "Лайфселл" и группы Turkcell, с лицом, к которому применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) решением Совета национальной безопасности и обороны Украины" , - сообщила пресс-служба АМКУ в понедельник.

Также в антимонопольном ведомстве отметили, что, рассмотрев заявления о приобретении контроля компанией DVL Telecom над ООО "Лайфселл", ООО "Глобал Билги" и ООО "Укртауэр" (группа lifecell), АМКУ обнаружил основания для запрета указанных концентраций.

"Учитывая то, что концентрации в виде приобретения компанией DVL Telecom контроля над ООО "Лайфселл, ООО "Укртауэр" и ООО "Глобал Билги" составляют единую транзакцию и будут происходить в соответствии с одним договором купли-продажи, отдельное разрешение на приобретение компанией DVL Telecom контроля над ООО "Глобал Билги" также не может быть предоставлено комитетом" , - отмечает АМКУ.

Поэтому 7 марта 2024 года комитет снова начал рассмотрение дел о концентрации в виде приобретения компанией DVL Telecom контроля над ООО "Лайфселл", "Глобал Билги" и "Укртауэр".

Также было начато рассмотрение дела о согласованных действиях, которые непосредственно связаны с осуществлением этих концентраций.