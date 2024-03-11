В Беларуси объявили проверку боеготовности армии

В Беларуси объявили проверку боевой готовности соединений и воинских частей. Об этом информирует Минобороны Беларуси, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что проверка носит комплексный характер. Личный состав должен выдвинуться в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок, в том числе с боевой стрельбой.

Также во время проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.

Ранее сообщалось, что Россия и Беларусь планируют провести масштабные учения в 2025 году.