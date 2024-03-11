Расследование: Власти РФ в украинских детях видят потенциальных террористов

Российские власти боятся детей, которых насильно вывезли из Украины и пытаются их «перевоспитать» и поставить под жесткий цифровой контроль. Об этом говорится в расследовании «Медуза», сообщает Зеркало недели.

За два года полномасштабной войны Россия вывезла с оккупированных территорий Украины почти 20 тысяч детей, которых власти России пытаются «перевоспитать».

Так, в министерстве просвещения России составляют целую методическую базу по «индоктринации» украинских детей, а также создали целые отдельные структуры, которые должны заниматься «вопросом украинских детей», поскольку среди украинских подростков распространена «деструктивная идеология».

Перед российскими учителями поставили задачу «переориентации и становления российской идентичности подрастающего поколения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей». «Перевоспитывать» украинских детей должны «на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций Российской Федерации». В результате у подростков после выпуска из школы должна «сформироваться российская идентичность».

При этом, как отмечает издание, вывезенных из Украины детей в министерстве просвещения боятся.

«В разговорчиках у нас витает, что украинские дети — потенциальные террористы. Мы же не дебилы — и понимаем, что Россия не приходила в Украину „с миром и добром“. И что дети, которых оттуда вывезли во враждебную среду, могут начать противодействовать. Может быть, при поддержке своей украинской родни… За кулисами у нас рассуждают именно так, даже на уровне руководства. А на круглых столах, разумеется, звучит, что „украинские детки самые замечательные“» , - рассказал журналистам анонимный собеседник из Минпросвещения

Источник добавляет, что еще в конце 2022 года сотрудников Минпросвещения начали готовить к потенциальным терактам и диверсиям, направленным конкретно против этого ведомства.

В России даже создали специальный Федеральный центр развития программ социализации подростков (ФЦ РПСП), который подчиняется уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой и Минпросвещения. Его отрыли «специально под украинских детей» — «чтобы объяснить им, „где правда“».

«Когда их учредили, они первым делом стали ездить к детям — и в Мариуполь, и к тем, кого уже вывезли в РФ. Раздавать гуманитарку, проводить тренинги — в общем, создавать имидж френдли-Россиюшки: „Вы к нам приехали — и у нас все круто!“ — говорит один из источников. — Это главное, чем они занимаются».

Именно сотрудники этого центра, как формулируют собеседники «Медузы», «стирают украинское прошлое этих детей и встраивают их в русский мир». В частности, ФЦ РПСП активно развивает сеть «подростковых пространств», в которых проходят «патриотические семинары», где рассказывают «о достижениях нашей страны» и «значимости событий, которые происходят в новых регионах России».

Только командировочные расходы сотрудников ФЦ РПСП составляют миллионы рублей: на эти деньги проводятся «интеграционные интенсивы» для подростков.



Другой орган, Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (АНО ЦИСМ) — айти-компания, учрежденная по поручению Путина, которая получает миллиарды рублей из бюджета, — следит за украинскими детьми в интернете. Ее разработки, предположительно, позволяют «деанонимизировать» страницу любого ребенка и проанализировать ее вплоть до лайков — в результате ребенку присваивается «коэффициент деструктивности» и «коэффициент оппозиционности»

На всех попавших под мониторинг в «Профилактике» заводится отдельная карточка. Десятки таких анкет оказались в распоряжении журналистов, которые говорят, что каждая содержит не только фото, адрес и телефон конкретного подростка, но и подробный анализ его соцсетей — вплоть до подсчета комментариев, лайков и репостов.