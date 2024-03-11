У Шольца не согласились с заявлением Папы Римского о "белом флаге" для Украины

Спикер канцлера Германии заявил, что Олаф Шольц не разделяет мнения Папы Римского Франциска I, который посоветовал Украине "вывесить белое знамя", сообщает Европейская правда.

"Как вы можете догадаться, федеральный канцлер не соглашается с Папой в этом вопросе… Правда заключается в том, что Украина защищается от агрессора" , – сказал спикер правительства Германии Штефан Гебестрайт.

Напомним, Папа Римский Франциск, говоря о войне, сказал, что Украина должна иметь "отвагу белого флага" и готова вести переговоры.

Его слова вызвали широкий резонанс и множество критических комментариев.

Так, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Папе следовало бы обратиться с призывом к президенту РФ Владимиру Путину о выводе оккупационных войск из Украины. Спикер Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам заметил, что мир "в руках одного человека" – президента России, потому что война началась и продолжается из-за него.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил Папе Римскому, что флаг Украины – не белый, а сине-желтый.

В дальнейшем комментарии представитель Ватикана отметил, что заявление понтифика не являлось призывом к капитуляции Украины.