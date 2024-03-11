РФ сможет производить оружия на годы войны, но качество пострадает – WSJ

В НАТО считают, что Россия, вероятно, сможет поддерживать свои военные действия в нынешних масштабах еще от двух до пяти лет.﻿ Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

По крайней мере две европейские военные разведки также считают, что Россия может произвести достаточно оружия, чтобы продержаться еще несколько лет.

Согласно анализу российской статистики, проведенному центральным банком Финляндии, объем производства в нескольких отраслях, связанных с военной промышленностью, включая оптическую продукцию и производство металлов, с начала войны вырос в два раза.

Однако рост производства и общий уровень военных расходов могут оказаться неустойчивыми, учитывая отток инвестиций, рабочей силы и материалов из других секторов российской экономики, заключил Банк Финляндии.

Анализ центрального банка также показывает, что значительная часть роста производства, связанного с обороной, пришлась на низкотехнологичную продукцию, такую как стальной прокат, а не на более сложные изделия, такие как полупроводники, в производстве которых Россия зависит от иностранных поставщиков.

Некоторые аналитики ставят под сомнение российское военное производство. Например, Россия не делает разницы между новопроизведенной бронетехникой и старыми моделями, вывезенными с хранения и отремонтированными.

Так, танковый завод Омсктрансмаш производит танки, похожие на Т-62, не выпускавшиеся с 1970-х годов, и Т-54/55, впервые разработанные после Второй мировой войны. Эти старые танки не так хороши по качеству, как новые модели, и их запасы со временем иссякнут.