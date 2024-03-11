Кабмин намерен привязать бронь от мобилизации до уровня доходов

В правительстве планируют привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы. Такое заявление сделал народный депутат Алексей Гончаренко, сообщает Зеркало недели.

Народный избранник утверждает, что таким образом забронируют :

всех чиновников категории А;

рабочих предприятий, учреждений и организаций оборонно-промышленного комплекса, поставщиков для ВСУ;

работников полиции.

Среди работников бизнеса полностью забронируют работников топливно-энергетического комплекса и операторов связи.

Также возможность для бронирования предоставят тем, кто:

получает зарплату от 35000 грн.

платит НДФЛ ≥ 6,3 тыс грн, и ЕСВ ≥ 7,7 тыс грн.

работники ИТ-сферы, а именно резиденты «Действие сети», при уплате НДФЛ ≥ 6,3 тыс. грн.

«Подобное решение уже выносилось на обсуждение с офисом президента месяц назад. Но тогда его завернули именно по критике нормы о зарплате от 35 000 грн. В таком виде подход можно назвать социальным дарвинизмом» , – заявил Гончаренко.

Депутат добавил, что, по его мнению, по такой логике чиновники и богачи не должны рисковать жизнью.

Отметим, что месяц назад в «Слуге народа» выдвинули идею разрешить бронь работников от мобилизации за деньги. При этом работодатель должен доплачивать за каждого работника около 20 тысяч гривен в месяц.

Также обсуждалась идея бронирования от мобилизации лиц в зависимости от уровня уплаты налогов. Тогда глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что это дискриминационная модель, а имущественный ценз – это самый плохой ценз, который можно применить в этом контексте.