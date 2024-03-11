Кабмин намерен привязать бронь от мобилизации до уровня доходов
В правительстве планируют привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы. Такое заявление сделал народный депутат Алексей Гончаренко, сообщает Зеркало недели.
Народный избранник утверждает, что таким образом забронируют :
- всех чиновников категории А;
- рабочих предприятий, учреждений и организаций оборонно-промышленного комплекса, поставщиков для ВСУ;
- работников полиции.
Среди работников бизнеса полностью забронируют работников топливно-энергетического комплекса и операторов связи.
Также возможность для бронирования предоставят тем, кто:
- получает зарплату от 35000 грн.
- платит НДФЛ ≥ 6,3 тыс грн, и ЕСВ ≥ 7,7 тыс грн.
- работники ИТ-сферы, а именно резиденты «Действие сети», при уплате НДФЛ ≥ 6,3 тыс. грн.
«Подобное решение уже выносилось на обсуждение с офисом президента месяц назад. Но тогда его завернули именно по критике нормы о зарплате от 35 000 грн. В таком виде подход можно назвать социальным дарвинизмом», – заявил Гончаренко.
Депутат добавил, что, по его мнению, по такой логике чиновники и богачи не должны рисковать жизнью.
Отметим, что месяц назад в «Слуге народа» выдвинули идею разрешить бронь работников от мобилизации за деньги. При этом работодатель должен доплачивать за каждого работника около 20 тысяч гривен в месяц.
Также обсуждалась идея бронирования от мобилизации лиц в зависимости от уровня уплаты налогов. Тогда глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что это дискриминационная модель, а имущественный ценз – это самый плохой ценз, который можно применить в этом контексте.