Россия упала в рейтинге поставщиков оружия - иследование

Россия лишилась позиции в рейтинге поставщиков оружия. Если раньше она занимала второе место, то сейчас – третье, после Франции. Такие данные были обнародованы в исследовании Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Эксперты сравнили экспорт оружия в течение 2019-2023 годов с периодом 2014-2018 годов и выявили ряд кардинальных изменений, сообщает Зеркало недели.

Первую позицию в экспорте вооружений уверенно удерживают США. За последние пять лет Штаты нарастили его на 17%, что привело к увеличению с 34% до 42% их доли в общем объеме мирового экспорта вооружений. В 2019-2023 году США поставляли основные вооружения в 107 государств мира, что больше, чем за все предыдущие периоды. В США приходится около 55% вооружений, импортированных европейскими государствами в 2019-2023 годах, что на 20% больше, чем в период 2014-2018 годов.

На второе место среди экспортеров, потеснив Россию, вышла Франция. Ее экспорт вооружений увеличился на 47%, а доля общемировых поставок выросла до 11% (в 2014-2018 годах было 7,2%). Рост произошел благодаря поставкам боевых самолетов в Индию, Катар и Египет.

Россия в рейтинге мировых поставщиков вооружений лишилась позиции, переместившись со второго места на третье. За 2019-2023 годы экспорт вооружений из РФ сократился почти вдвое – на 53%. В общемировых поставках доля России сократилась на 10% и сравнялась с французской. Если в 2019 году РФ поставляла военную продукцию в 31 государство, то в 2023 году только 12 государств заказали у РФ оружие. Почти две трети российского экспорта вооружений пришлось на три государства:

Индия купила 34% российского оружия;

Китай – 21%;

Египет – 7,5%.

Напомним, Украина стала крупнейшим импортером оружия в Европе. Основными поставщиками вооружений Киеву, по данным SIPRI, стали США, Германия, Польша и другие страны. Наибольшей потребностью в Украине стали системы противовоздушной обороны.