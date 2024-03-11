Фортификации, снаряды, ситуация на фронте: Зеленский провел Ставку

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Среди главных тем – строительство фортификационных сооружений, обеспечение ВСУ снарядами и вооружением, ситуация на фронте.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

"Детальные сводки от командования по ситуации на поле боя. Доклады Главкома Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича, командующих на местах. Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское, Марьинское, Южное направления, операции морской пехоты" , – говорится в сообщении.

Министр обороны Рустем Умеров и глава Минстратегпрома Александр Камышин доложили о фактическом и будущем поступлении снарядов, ракет и другого вооружения, а также о собственном производстве оружия.