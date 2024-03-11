РФ запускает по Черниговской области беспилотники с зажигательной смесью

Российская армия начала использовать беспилотники с зажигательной смесью против Украины, провоцируя пожары. Об этом говорится в Фейсбук-аккаунте Северного регионального управления пограничной службы.

«Оккупанты, казалось бы, исчерпали все возможные способы навредить Украине, но сейчас они решили опробовать даже беспилотники с зажигательной смесью. На днях в одной из пограничных общин Черниговской области пограничники зафиксировали факт сброса с вражеского БПЛА неизвестного предмета, который после удара о землю загорелся» , - говорится в заявлении.

Как отмечают пограничники, они вовремя отреагировали и не дали пожара распространиться и навредить природе.