РосСМИ: Путин подписал закон о запрете для иноагентов распространять рекламу
Президент РФ Владимир Путин подписал запрет на иноагенты распространять рекламу на информресурсах российских физических и юридических лиц, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает российское издание "РИА"
"Путин подписал закон о запрещении для иноагентов распространять рекламу на информресурсах российских физических и юридических лиц", - пишет издание.
Кроме того, в РФ запрещается реклама информресурсов иностранных агентов в СМИ.
Напомним:
Ранее Госдума РФ приняла закон о запрете рекламы на информресурсах иноагентов.
Немного позже, Совет Федерации РФ одобрил закон о запрете для иноагентов распространять рекламу на информресурсах российских физлиц и юридических лиц.