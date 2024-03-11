В МИД Литвы посоветовали сторонникам "мира" смотреть оскароносный фильм о Мариуполе
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил свое восхищение украинским фильмом "20 дней в Мариуполе", который получил премию "Оскар" как лучший полнометражный документальный фильм, сообщает Европейская правда.
По его словам, этот фильм обязателен к просмотру для всех, кто хочет знать, как выглядит "русский мир".
"Посмотрите его – и поймете, почему Украина никогда не сдастся", – отметил Ландсбергис.
В ночь с 10 на 11 марта в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения самой престижной кинопремией мира – "Оскар-2024".
Победителем в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" стала лента "20 дней в Мариуполе". Документальный фильм режиссера Мстислава Чернова стал третьим украинским фильмом, номинированным на премию Американской киноакадемии, за 96 лет ее существования.
Фильм "20 дней в Мариуполе" создали режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко. Они были последними журналистами, которые оставались в Мариуполе в начале полномасштабного вторжения России в Украину и зафиксировали начало уничтожения страной-агрессором украинского города. За это они впоследствии получили Пулитцеровскую премию.