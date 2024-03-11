В МИД Литвы посоветовали сторонникам "мира" смотреть оскароносный фильм о Мариуполе

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил свое восхищение украинским фильмом "20 дней в Мариуполе", который получил премию "Оскар" как лучший полнометражный документальный фильм, сообщает Европейская правда.

По его словам, этот фильм обязателен к просмотру для всех, кто хочет знать, как выглядит "русский мир".

"Посмотрите его – и поймете, почему Украина никогда не сдастся" , – отметил Ландсбергис.

The best documentary this year, and compulsory viewing for anyone who wants to know what Russian "peace" looks like. Watch it and understand why Ukraine will never give up. pic.twitter.com/95RSgWaq1H — Gabrielius Landsbergis???????? (@GLandsbergis) March 11, 2024

В ночь с 10 на 11 марта в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения самой престижной кинопремией мира – "Оскар-2024".

Победителем в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" стала лента "20 дней в Мариуполе". Документальный фильм режиссера Мстислава Чернова стал третьим украинским фильмом, номинированным на премию Американской киноакадемии, за 96 лет ее существования.

Фильм "20 дней в Мариуполе" создали режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко. Они были последними журналистами, которые оставались в Мариуполе в начале полномасштабного вторжения России в Украину и зафиксировали начало уничтожения страной-агрессором украинского города. За это они впоследствии получили Пулитцеровскую премию.