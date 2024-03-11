Песков увидел "опасную линию" из-за НАТО в Украине

"Нагнетание напряженности" со стороны Франции и других стран, заявляющих о готовности направить военных в Украину, опасно и может привести к "нежелательным последствиям". Такое заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 11 марта, сообщает Корреспондент.

"Безусловно, в целом расширение дискуссии и упорная активность Парижа в попытках собрать коалицию стран, заявляющих о гипотетической готовности направить некоторые контингенты, не что иное, как прямое нагнетание напряженности. Это очень опасная линия. Она потенциально может иметь очень нежелательные последствия. Мы внимательно за этим наблюдаем" , - заявил он.

Также Песков прокомментировал заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о присутствии в Украине военных НАТО.

"Наши соответствующие службы уже давно располагали информацией о том, что так или иначе люди, которые называют себя советниками и имеют прямое отношение к НАТО, на самом деле находятся на территории Украины" , - сказал представитель Кремля.

Напомним, 26 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что несколько стран-членов НАТО и ЕС обсуждают возможность направления своих военных в Украину после заключения двусторонних соглашений. Он заверил, что Словакия "не пойдет на такой шаг", но будет уважать соответствующие решения стран НАТО.

Впоследствии о возможности отправить в Украину военных заговорил президент Франции Эмманюэль Макрон, а премьер-министр Франции Габриэль Атталь тоже не исключил возможность отправки военных в Украину.

Позже Макрон назвал условие для отправки войск в Украину.