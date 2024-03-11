Украина предложила Польше наладить отношения между аграриями двух стран
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел встречу с польским коллегой Чеславом Секерским. Стороны обсудили сотрудничество в агросекторе, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.
Как отметили в ведомстве, Сольский предложил Секерскому в конце марта провести общие межминистерские переговоры, к которым привлечь представителей профильных аграрных ассоциаций Польши и Украины.
"Такой формат работы будет способствовать налаживанию конструктивных отношений между аграриями Украины и Польши", - приводит Кабмин слова Сольского.
В ведомстве уточняют, что встреча Сольского и Секерского состоялась в рамках девятого заседания украинско-польской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которая проходит во Львове.
Блокада границы Польши с Украиной
Напомним, несколько недель назад польские фермеры заблокировали границу с Украиной. Они выступают против импорта ряда украинских товаров, поскольку это сильно влияет на цены на внутреннем рынке.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил план действий для деблокады границы. Он состоит из пяти пунктов.
В рамках плана Киев хочет создать трехсторонний штаб, который разработает условия для украинского импорта в Польшу.