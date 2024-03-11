Боррель призывает к немедленному наращиванию производства оружия в ЕС

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал о шагах, которые, по его мнению, должны предпринять Евросоюз и государства-члены для эффективного наращивания оборонного производства, сообщает Европейская правда.

Об этом Боррель написал в опубликованном 11 марта блоге, посвященном презентации обновленной стратегии оборонной промышленности ЕС.

Топ-дипломат ЕС напомнил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину требует от европейских государств увеличения объемов оборонной промышленности.

"После двух лет войны высокой интенсивности имеющиеся запасы исчерпаны, и конфликт превратился из войны за запасы в войну за производство", – пояснил он.

Стратегия оборонной промышленности ЕС, добавил Боррель, призвана совместить долгосрочное развитие производства оружия и помощь Украине. Среди главных проблем он выделил нехватку заказов и финансирования, а также высокую степень концентрации производства в нескольких странах-членах.

"На несколько стран-членов приходится 90% всей европейской оборонной промышленности. Годовой оборот этой отрасли составляет 70 миллиардов евро, в ней работает 500 тысяч человек", – говорится в блоге.

Также, замечает Боррель, лишь около 40% потребностей европейской обороны обеспечиваются внутренним производством, "а это означает, что наши армии импортируют большинство вооружений и оборудования, которое они используют".

"В Европе нет Пентагона, который бы сосредотачивал спрос и руководил промышленностью. Мы должны преодолеть фрагментацию путем усиления сотрудничества, стимулируя больше совместных закупок оборонных сил и средств и проектов, представляющих общий европейский интерес", – призвал главный дипломат Евросоюза.

Отдельно Боррель подчеркнул важность оборонного сотрудничества ЕС с Украиной, анонсировав проведение в этом году Форума оборонной промышленности Украина-ЕС и открытие Офиса оборонных инноваций ЕС в Киеве.

На прошлой неделе Еврокомиссия представила оборонно-промышленную стратегию, которая имеет целью создать в ЕС "экономику, готовую к войне", и обеспечить, чтобы к 2030 году 50% закупок ЕС составляло европейское оборудование.

В Еврокомиссии не указали, откуда будут привлекать дополнительные средства для воплощения стратегии, предусмотрев лишь 1,5 миллиарда евро в Европейском оборонном фонде и отдельные предложения вроде использования доходов, полученных от замороженных активов РФ.

Напомним, в ЕС обсуждают идею о создании отдельной должности еврокомиссара по оборонным вопросам.