Министр обороны Словакии предлагает возвращать украинских мужчин из-за границы

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Украине больше поможет возвращение из-за границы ее боеспособных мужчин, чем отправление войск НАТО, сообщает Деловая столица.

Его заявление опубликовала правящая в Словакии партия SMER-SD в Facebook.

"Из всех беженцев, которых мы защищаем, предоставляем им дом и работу, есть группа, которая подходит под украинский закон о призыве. Я думаю, что это самая большая помощь украинской армии, если у нее будет достаточно людей и мужчин" , – сказал Калиняк.

Он добавил, что дискуссии о введении западных войск в Украину – это "толстая красная линия, пересечение которой значительно увеличит риск глобального конфликта".

Калиняк обвинил западные страны и словацкую оппозицию в призывах об увеличении помощи украинским военным, поскольку это якобы приводит к эскалации.

Напомним, Чехия отменила совместное со Словакией заседание кабинетов министров двух стран из-за разногласий по поводу отношения к России и Украине.