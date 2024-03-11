Украина хочет конфисковать имущество производителя российских "Кинжалов"

Украинская сторона обратилась в Высший антикоррупционный суд с просьбой конфисковать имущество российской компании, которая занимается производством ракет "Кинжал", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Ведомство хочет применить санкцию к акционерному обществу "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения".

Третьими лицами будут заявлены:

акционерное общество "НПО "Высокоточные комплексы"; государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"; общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственный комплекс "Фотоприбор".

Что производит российская компания

Минюст пояснил, что акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (АО "НПК "КБМ") является предприятием в Российской Федерации, которое разрабатывает и производит военную технику, в частности, высокоточные тактические ракетные комплексы, оперативно-тактические ракетные комплексы, зенитно-ракетные комплексы, противотанковые ракетные комплексы по заказу Министерства обороны.

Ведомство уточнило, что это усиливает военный потенциал Российской Федерации, которая привлекает указанную военную технику при осуществлении вооруженной агрессии против Украины.

Согласно публичной информации, эта компания ответственна за разработку ракет "Кинжал", которые россияне используют для ударов по Украине. Также компания занимается разработкой вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ.

Что известно о применении "Кинжалов" по Украине

В январе спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что Россия с начала полномасштабной войны выпустила по Украине 63 аэробалистические ракеты "Кинжал". Украина сбила 25 таких ракет.

Стоит отметить, что самолет МиГ-31К является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал". Эту ракету трудно сбивать из-за ее траектории движения. До весны 2023 года украинские военные не сбивали "Кинжалы". Однако в мае силы ПВО впервые уничтожили российский "Кинжал" с помощью комплекса Patriot, который предоставили Украине партнеры.