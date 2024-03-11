Украинский консул едет на КПП "Дорогуск" из-за известий о блокировании автобусов

Украинский консул направляется в пункт пересечения границы "Ягодин-Дорогуск" в связи с появлением новостей о случаях остановки там польскими протестующими пассажирских автобусов, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч.

"В связи с появлением информации о безосновательных задержках польскими протестующими пассажирских автобусов перед пунктом пропуска в Дорогуске, на место немедленно выехал консул Генерального консульства Украины в Люблине. Консулом будут проведены необходимые разговоры на месте, чтобы исключить любые задержки движения пассажирских автобусов", – заявил посол.

Он добавил, что движение авто и пассажирских автобусов должно происходить без каких-либо препятствий, как и до сих пор.

Напомним, перед этим вице-премьер по восстановлению Александр Кубраков заявил, что располагает информацией о случаях блокирования польскими протестующими пассажирских автобусов в обоих направлениях. В своем сообщении он не уточнял, в районе каких КПП произошли эти случаи и насколько массово.

Вице-премьер отметил в своем твите ряд польских чиновников и служб, с их стороны комментариев еще нет.

Спикер ГПСУ в комментарии "Украинской правде" сказал, что украинские пограничники не фиксируют проблем с проездом пассажирского транспорта непосредственно через границу с Польшей, но не исключают определенных проблем с их движением на некотором расстоянии от границы, где находятся польские протестующие.

Как известно, протестующие польские фермеры продолжают блокировать движение грузов на границе с Украиной, с 1 марта к протестам вернулись также перевозчики.