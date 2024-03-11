Глава МИД Литвы: Сейчас самое время обсудить отправку западных войск в Украину

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что сейчас пришло время для того, чтобы обсуждать возможность отправки войск стран Запада для помощи Украине, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал в интервью Ouest-France.

Ландсбергиса попросили прокомментировать тот факт, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможном отправлении западных войск в Украину вызвало серьезные прения.

"Сейчас самое время для дискуссии. Начало разговора разрушает навязанные самим себе красные линии" , — ответил Ландсбергис.

Он подчеркнул, что "ни одна из столиц не находится слишком далеко от Киева для армии российского диктатора Владимира Путина".