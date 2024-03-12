Беспилотники атаковали нефтебазу в российском Орле, произошел пожар

В Орле, после удара по нефтебазе в ночь на 12 марта, возник пожар. Тушат огонь 60 человек и пожарный поезд.﻿ Об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков, пишет Владислав Прийменко, РБК-Украина.

Представитель правительства Орловской области сообщил, что в результате попадания беспилотника по нефтехранилищу в областном центре, загорелся один из резервуаров.

"Горит резервуар нефтехранилища в Орле, на тушении работают более 60 человек" , - сообщил изданию ТАСС представитель пресс-службы правительства Орловской области.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что пострадавших в результате удара беспилотника нет.

"В Орле произошло падение дрона. Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания. Пострадавших нет" , - сообщил губернатор.