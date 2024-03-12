Шольц снова заявил, что против передачи Taurus Украине
Канцлер Германии заявил, что не хочет создавать напрасных ожиданий ракет Taurus, поэтому четко и конкретно подтверждает свое несогласие с возможностью передачи Украине этого вида вооружений. Об этом Олаф Шольц сказал во время совместной с малайзийским коллегой Анваром Ибрагимом пресс-конференции в Берлине, сообщает Укринформ.
"По одной системе вооружений, учитывая эффективность и способ применения, считаю, что ее нельзя использовать бесконтрольно, но участие немецких военных не оправдано, даже из-за пределов Украины", - заявил глава правительства ФРГ.
Поэтому, по словам канцлера, его четкая позиция в этом вопросе заключается в том, что применение этих ракет "не оправдано".
"Это моя задача как канцлера, как главы правительства, высказываться точно и не создавать никаких обманчивых ожиданий. И мои ответы, соответственно, четкие", - сказал Шольц.
Он повторил, что Германия, безусловно, является страной, наиболее поддерживающей Украину – финансово, а также поставками оружия.
"В общей сложности предварительные и обещанные поставки достигают 28 миллиардов евро или 30 миллиардов долларов. Это значительная сумма. Мы мобилизовали все, чтобы Украина получила от нас необходимую поддержку – боеприпасы, артиллерию, танки, противовоздушную оборону разных типов", - заявил канцлер.
Он назвал эту помощь высокоэффективной, надежной и постоянной, которую Украина очень ценит.
Примечательно, что Шольц очень редко упоминает название ракеты – Taurus. На этот раз он снова ни разу не произнес это слово.