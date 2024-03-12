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РФ потеряла за сутки более 900 военных и 23 артсистемы – Генштаб

РФ потеряла за сутки более 900 военных и 23 артсистемы – Генштаб
Фото: Facebook

За прошедшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины примерно 910 военных, 27 бронемашин, 23 артиллерийские системы, 43 беспилотника и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 425 890 (+910) человек,
  • танков − 6 747 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин − 12 901 (+27) ед,
  • артиллерийских систем − 10 522 (+23) ед,
  • РСЗО − 1 016 (+0) ед,
  • средств ПВО − 713 (+2) ед,
  • самолетов − 347 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8184 (+43) ед,
  • крылатых ракет − 1 920 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 13 870 (+44) ед,
  • специальной техники – 1 691 (+5) ед.

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