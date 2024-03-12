РФ потеряла за сутки более 900 военных и 23 артсистемы – Генштаб

За прошедшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины примерно 910 военных, 27 бронемашин, 23 артиллерийские системы, 43 беспилотника и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.03.24 ориентировочно составили: