РФ потеряла за сутки более 900 военных и 23 артсистемы – Генштаб
За прошедшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины примерно 910 военных, 27 бронемашин, 23 артиллерийские системы, 43 беспилотника и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 425 890 (+910) человек,
- танков − 6 747 (+8) ед,
- боевых бронированных машин − 12 901 (+27) ед,
- артиллерийских систем − 10 522 (+23) ед,
- РСЗО − 1 016 (+0) ед,
- средств ПВО − 713 (+2) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8184 (+43) ед,
- крылатых ракет − 1 920 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 13 870 (+44) ед,
- специальной техники – 1 691 (+5) ед.