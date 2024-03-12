Россияне сбросили авиабомбу на многоэтажку в Купянске

Войска РФ совершили авиаудар по многоэтажному дому в городе Купянск Харьковской области. Об этом в Телеграмме информировало ГСЧС.

"Ночью 12 марта вражеская авиация сбросила управляемую авиабомбу на жилой район Купянска. В результате удара произошли разрушения в 5-этажном жилом доме" , - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате взрыва возникло несколько очагов возгорания. Пылали три квартиры от первого до третьего этажа в одном подъезде и еще одно помещение в другом подъезде здания. Общая площадь пожаров составила 150 кв.

По состоянию на 04:15 по данным спасателей, огонь удалось ликвидировать. Осуществлен осмотр поврежденного здания, жертв или пострадавших обнаружено не было, отметили в ГСЧС.