В Евросоюзе ищут новые способы помочь Украине – Bloomberg

Европейский Союз продвигается вперед на различных фронтах, чтобы сохранить поддержку Украины.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Ожидается, что Европейская комиссия сегодня предложит рамки переговоров для продвижения процесса присоединения Киева к блоку, а в ближайшие дни будет отправлен платеж в размере 4,5 млрд евро для поддержки украинского бюджета.

Кроме того, Еврокомиссия может предложить уже на этой неделе направить доходы, полученные от налога на непредвиденные доходы от прибыли, полученной от замороженных активов российского центрального банка, для украинских военных нужд - вопрос, который сегодня будет обсуждаться министрами финансов ЕС.

Напомним, в декабре прошлого года лидеры стран Европейского союза во время саммита приняли решение о начале переговоров с Украиной по членству в блоке.

Фактически вступительные переговоры еще не начались. Для этого, в частности, необходимо, чтобы Еврокомиссия сформировала рамочные условия. Ранее вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Еврокомиссия может принять решение 12, 13, 14 марта.