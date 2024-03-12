Разведка США: Несмотря на потери, время играет в пользу РФ

Россия потеряла в Украине около 300 тысяч военных, но время начинает играть в пользу России и Путин скорее всего считает, что его общий расчет в отношении войны работает. Об этом говорится в обнародованном докладе разведывательного сообщества США, сообщает Европейская правда.

Разведка констатирует, что первоначальный замысел Москвы относительно войны в Украине провалился, поскольку Путину не удалось полностью покорить Украину и Россия столкнулась с болезненными последствиями.

"Россия понесла большие потери, чем когда-либо за период после Второй мировой войны – около 300 000 среди личного состава (в оригинале употреблено слово casualties, используемое для обозначения и безвозвратных, и санитарных потерь – Ред.), тысячи танков и другой бронетехники" , – отмечают в обзоре.

Разведка прогнозирует, что истощение военных, нехватка личного состава, низкий моральный дух и дальше будут проблемой для российской армии.

В то же время, летние контрнаступательные операции Украины удалось сорвать и текущая ситуация начинает играть в пользу России.

В частности, российский ОПК постепенно наращивает производство дальнобойных средств поражения, артиллерии и другого оружия, которое позволит России длительное время выдерживать боевые действия высокой интенсивности.

Также Москва получает незначительные, но постоянные успехи на поле боя с конца 2023 года и выигрывает от неопределенности по поводу того, на какую западную помощь в дальнейшем может рассчитывать Украина.