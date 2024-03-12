В ВМС рассказали об уничтоженном Воздушными силами пункте управления РФ на Кинбурской косе

11 марта 2024 года в результате успешного удара Воздушными силами ВСУ в районе Кинбурской косы был уничтожен танкер под флагом РФ "Механик Погодин", который россияне использовали как пункт управления.﻿﻿ Об этом заявили в Военно-морских силах ВСУ, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что он был ликвидирован в соответствии с нормами международного гуманитарного права как законная военная цель противника.

В ВМС разъясняют, что танкер "Механик Погодин" IMO № 9598397, принадлежал российской компании VEB - Leasing OJSC (Санкт-Петербург), которая была внесена в санкционный список СНБО. Согласно решению Херсонского окружного административного суда в августе 2018 года танкер "Механик Погодин" был арестован и до лета 2023 года находился на территории Херсонского морского порта. После подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС танкер выбросило на берег Кинбурской косы, которую временно контролируют оккупанты.

В дальнейшем на упомянутом судне противник развернул наблюдательный пост для ведения разведки, а также средства РЭБ. Захватчики периодически использовали судно как платформу для нанесения ударов FPV-дронами по территории Херсонской области.

"Следует отметить, что судно, соответствует определению военного объекта согласно пункту 40 и подпункта с) пункта 60 Руководства Сан-Ремо по международному праву, применяемому к вооруженным конфликтам на море. Танкер "Механик Погодин" был включен в систему РЭБ и сбора разведывательной информации противника, а также систем наблюдения, командования и связи.