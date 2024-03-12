Ватикан: Первым прекратить огонь должен агрессор

Первым условием любых переговоров о прекращении войны в Украине является то, что Россия должна прекратить свою агрессию.﻿ Об этом заявил кардинал Пьетро Паролин, государственный секретарь Ватикана, второй человек после папы, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Комментируя скандальное заявление папы Франциска о том, что Украина должна "продемонстрировать мужество белого флага" и начать переговоры с Россией, чтобы положить конец двухлетней войне, Паролин заявил, что призыв понтифика заключается в том, что нужно "создать условия для дипломатического решения в поисках справедливого и прочного мира".

"В этом смысле очевидно, что создание таких условий зависит не только от одной из сторон, но и от обеих, и первым условием мне кажется именно прекращение агрессии" , - добавил он.

Перелин заявил, что Ватикан "продолжает требовать "прекращения огня" (в первую очередь агрессор должен прекратить огонь) и, следовательно, начала переговоров".

Государственный секретарь Ватикана также отметил, что Франциск считает, что "переговоры - это не слабость, а сила, это не капитуляция, а смелость".