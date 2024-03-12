В телеверсию "Оскара" не включили "20 дней в Мариуполе": организаторы объяснили

Представители Disney Entertainment объяснили, почему не включили награждение фильма "20 дней в Мариуполе" в сокращенную международную телеверсию церемонии "Оскар". В компании сослались прежде всего на ограничения, предусмотренные для короткой версии шоу, сообщает Голос Америки.

В компании сообщили, что отдельные категории и части шоу не удалось включить в 90-минутную версию для международной аудитории из-за временных ограничений. По словам представителей Disney Entertainment, выбор номинаций для сокращенной версии определили заранее – в течение процесса планирования несколько недель назад.

"Впрочем, сведенный итог всех пропущенных победителей, в том числе "20 дней в Мариуполе", в сокращенную версию включен" , - заявили в Disney Entertainment.

В компании добавили, что лицензию на показ как полной церемонии вживую, так и альтернативной 90-минутной версии шоу в Украине предоставили Общественному. Disney Entertainment заявили, что обратились к "Суспільному" о том, в каком виде церемонию транслировали в Украине.

Ранее в "Суспільному" сообщили, что в сокращенной международной телеверсии награждения "Оскар" организаторы вырезали номинацию "Лучший полнометражный документальный фильм", в которой победила украинская лента "20 дней в Мариуполе".

Команда Общественного выразила свое возмущение организаторам премии The Walt Disney Company Limited, заявил исполнительный продюсер телеканала "Суспільне Культура" Лукьян Галкин.

Отметим, в 2023 году в сокращенной телеверсии "Оскара" показали победу фильма о Навальном, а также речь его жены Юлии.