В Тернопольской области БПЛА попал в объект инфраструктуры

В результате атаки российских БПЛА типа Shahed в ночь на вторник, 12 марта, произошел пожар на одном из объектов инфраструктуры в Кременецком районе Тернопольской области. Об этом информировала Тернопольская областная государственная администрация, сообщает Зеркало недели.

В настоящее время пожар на месте попадания дронов-камикадзе продолжается. В ОГА отметили, что из соображений безопасности после попадания в ближайшем к поврежденному объекту населенном пункте приостановили электро- и газоснабжение.

«По состоянию на 7:00 – подачу электричества в населенном пункте возобновили, вскоре возобновят подачу газа» , – добавили в администрации.

Сейчас в Кременецком районе создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Все структуры действуют в соответствии со своими полномочиями.

Власти призывают не приближаться к месту пожара, пока продолжаются работы по ликвидации последствий удара враждебными БПЛА и обещают информировать о состоянии ликвидации чрезвычайной ситуации.

К ликвидации пожара привлечены 19 единиц спецтехники, 73 работника личного состава, тактический робот.

"Погибших и травмированных нет" , - подчеркнули в Тернопольской ОГА.

В ночь на вторник российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 22 БпЛА типа «Shahed». Как сообщили в Генштабе, силами и средствами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 17 ударных дронов.