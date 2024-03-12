В Минобороны Германии не поддерживают обмен Taurus на Storm Shadow

Министр обороны Германии Борис Писториус без особого энтузиазма прокомментировал возможность обмена крылатыми ракетами с Великобританией, чтобы Украина могла получить больше дальнобойного оружия, сообщает Европейская правда.

Когда Писториуса спросили, является ли это приемлемым предложением для дискуссий, он ответил: "Я так не думаю" .

По словам главы немецкого Минобороны, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон также не делал этого предложения по собственной инициативе, а лишь сказал в ответ на вопрос журналиста, что британское правительство рассматривает все варианты.

"Но на этом все и закончилось" , – сказал Писториус.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предложил Германии обменять ракеты Taurus на британские Storm Shadow, чтобы предоставить Украине дальнобойное вооружение.

Депутат немецкого Бундестага от "Зеленых" Антон Гофрайтер поддержал британское предложение, тогда как представитель оппозиционной фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Иоганн Вадефуль против такого обмена, поскольку, по его убеждению, Украина должна получить именно Taurus.

В то же время министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала предложение по обмену крылатыми ракетами.