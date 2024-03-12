РФ ударила ракетами по Селидово, ранены две женщины

Прокуроры фиксируют последствия массированной российской ракетной атаки на Селидово Донецкой области, в результате которой ранены два человека.﻿﻿ Об этом информировала Донецкая областная прокуратура﻿﻿, сообщает Украинская правда.

Около 01:30 12 марта Вооруженные силы РФ ударили шестью ракетами "С-300" по городу Селидово. В результате попадания одной из них по территории жилого квартала получили ранения две сестры 30 и 35 лет. Обеих женщин доставили в больницу с минно-взрывными травмами, ссадинами и ушибами.

Среди поврежденных от попадания средств поражения объектов - по меньшей мере 18 частных и 14 многоэтажных домов, админздания, 2 гаража, 5 автомобилей и линии электропередач.

Прокуроры на месте принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.