Глава ЦРУ спрогнозировал сроки выхода ВСУ из обороны

Глава ЦРУ Уильям Бернс считает, что если в Конгрессе США все же примут решение о продлении помощи Украине, то наступательный потенциал на фронте сможет вернуться защитникам только в конце 2024-го или начале 2025-го, сообщает Зеркало недели.

Во время слушаний в Сенате он подчеркнул, что дополнительная поддержка поможет ВСУ продержаться в обороне к этому времени.

По мнению Бернса, украинские военные продолжат серию репутационных ударов по России, атакуя не только временно аннексированный Крым, но и Черноморский флот. Он напомнил, что за последние полгода они уничтожили 15 кораблей противника.

"Украина могла бы сохранить себя как сильная и независимая страна, закрепиться в западных институтах и иметь пространство и безопасность, чтобы оправиться от агрессии и предоставить России возможность иметь дело с долгосрочными последствиями жестокого и глупого вторжения Путина" , — сказал директор ЦРУ.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина будет не только обороняться на фронте, но и готовить новое контрнаступление и проводить операции в Черном море. Он заверил, что у военного руководства уже есть несколько вариантов предстоящих наступательных операций защитников, в зависимости от того, каким будет решение США о продолжении военной поддержки.