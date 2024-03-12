Элитные британские авто продолжают завозить в РФ через Азербайджан - СМИ

Несмотря на санкции, дорогие автомобили британских производителей продолжают попадать в Россию благодаря ввозу через третьи страны, такие как Азербайджан. Материал об этом вышел на британском Sky News, сообщает Европейская правда.

Журналисты констатировали, что и после введения западных санкций элитные британские автомобили на сотни миллионов фунтов стерлингов продолжают ввозить в Россию обходными путями, через посредников в третьих странах.

В частности, в 2023 году экспорт британских авто в Азербайджан вырос почти на 2000% по сравнению с пятилетним периодом до начала полномасштабной войны, что является абсолютно беспрецедентным скачком.

Страна неожиданно стала 16-м крупнейшим импортером автомобилей из Британии по совокупности товаров, опередив Австрию, Португалию и Швецию.

Количественно это соответствует ежегодному экспорту британских авто в Россию перед тем, как были введены санкции. Одновременно заметили и беспрецедентный рост экспорта авто из Азербайджана в Россию.

Из данных HMRC следует, что средняя стоимость британских авто, которые экспортируют в Азербайджан – более 100 тысяч фунтов, то есть речь идет об элитных автомобилях.

Источники журналистов говорят, что немецкие автомобили везут в Россию преимущественно через Кыргызстан, тогда как британские – через Азербайджан.

Автомобильные производители уверяют, что не продают свой товар в Россию. Фактически же выяснить реального конечного покупателя и отследить товар после того, как он прибыл условно в Азербайджан, почти невозможно.