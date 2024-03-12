Госдеп отреагировал на скандальное заявление Папы

В Госдепе США прокомментировали резонансное заявление Папы Римского Франциска о войне РФ против Украины.﻿ Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер, сообщает Европейская правда.

"Бесспорно, мы поддерживаем право Украины на самозащиту. Мы говорили снова и снова, что ничего об Украине без Украины" , – отметил он.

По словам представителя Госдепа, США поддерживают "формулу мира" украинского президента Владимира Зеленского, а также усилия Украины по прекращению войны.

"Но для этого нужно, чтобы Владимир Путин прекратил агрессию, прекратил попытки захватить и удерживать украинскую территорию, и согласился на переговоры – а он пока не желает этого делать" , – добавил Миллер.

Напомним, Папа Римский Франциск, говоря о войне, сказал, что Украина должна иметь "отвагу белого флага" и быть готовой вести переговоры. В дальнейшем комментарии представитель Ватикана отметил, что заявление понтифика не было призывом к капитуляции Украины.

Слова Папы вызвали широкий резонанс и много критических комментариев.